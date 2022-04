Brandstifter aus Biederitz kommt mit Bewährungsstrafe davon

2019 setzte ein Biederitzer erst seine eigene Laube in Brand, dann die seines Gartennachbarn.

Stendal/Biederitz - Hell loderten die Flammen über der Gartenanlage am Parkweg in Heyrothsberge. Mit rasender Geschwindigkeit fraß sich das Feuer durch die Lauben eines Biederitzer Pächters und einer Familie aus Magdeburg. Keine Chance für die Feuerwehr: Die kleinen Häuser brannten bis auf die Grundmauern nieder. Gesamtschaden: fast 20 000 Euro. Der Täter war schnell ermittelt: Noch während die Feuerwehrmänner löschten, gestand der sichtlich verwirrte Biederitzer dem Gemeindewehrleiter Carsten Kiwitt, dass er das Feuer an diesem verhängnisvollen 4. November 2019 gelegt habe.