Seit 2015 betreibt Christian Königs sein Geschäft Brauserei: Aus Manufaktur soll kleine Fabrik in Gommern werden

Auf der Suche nach einem neuen Standort für seine Brauserei ist Christian Königs in Gommern. In der aktuellen Produktionsstätte stößt er an die Kapazitätsgrenzen. Die Nachfrage nach Gommeraner Brause ist längst überregional.