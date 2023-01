Brücke über Niegripper Altkanal bei Burg soll im Januar fertiggestellt werden

Burg/Niegripp - Die Sanierung der Brücke über den Niegripper Altkanal soll in diesem Monat beendet werden. Während die Arbeiten an dem Bauwerk größtenteils abgeschlossen sind, muss in den kommenden Tagen noch ein neuer Fahrbahnbelag aufgetragen werden, so Bürgermeister Philipp Stark (parteilos).