Burg - Sommer, Sonne satt und Burg ohne Wasserspiel zwischen Burger Bahnhof und Goethepark? Es könnte so kommen. Weil die Kreisstadt über keinen Haushalt für dieses Jahr verfügt und sprudelnde Wasserfontänen zu den freiwilligen Aufgaben zählen, bleiben die Pumpen der Anlage zurzeit auf Aus. Rund 3700 Euro würde es kosten, sollte das erfrischende Nass für Abwechslung sorgen, so Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Geld, das Burg streng genommen nicht zur Verfügung steht. Trotzdem werde in Absprache mit dem Stadtrat nach einer Lösung gesucht, um das Wasserspiel doch noch einschalten zu können. „Wir arbeiten an dem Thema“, sagte Stark auf Nachfrage der Volksstimme.

