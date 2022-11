Autoren aus Genthin und Magdeburg stellen ihre Kinderbücher vor

Zur ersten Kinderbuchmesse der Gemeinde Möser war in das Kavaliershaus nach Pietzpuhl eingeladen worden. Diese Kinderbücher wurden dort vorgestellt.

Eröffnung der Kinderbuchmesse am Kavaliershaus Pietzpuhl.

Pietzpuhl - Weihnachten ist gar nicht mehr so lange hin, wie manch einer vielleicht glauben mag. Und schon stellt sich wieder die Frage, was lege ich unter den Baum? Wer für Kinder oder Enkelkinder noch Geschenke sucht, der wird vielleicht bei den Kinderbüchern fündig, die am Wochenende bei der Messe der Gemeinde Möser vorgestellt wurden.