Bund investiert 40 Millionen Euro in Burger Clausewitz-Kaserne

Vor der Grundsteinlegung in Burg wird eine Zeitkapsel gefüllt. Den Akt vollziehen unter anderem (v.l). Stefan Dreßler (Vize-Landrat), Silvio Koch (Baumanagement Strausberg), Roland Bögel (Regimentskommandeur) und Thorsten Fennel (Bataillonskommandeur).

Burg - In der Burger Clausewitz-Kaserne werden sich in den kommenden Jahren die Bauleute tummeln und Baukräne drehen. Als Auftakt einer Investitionskette im Umfang von rund 40 Millionen Euro wurde Donnerstag der Grundstein für den Bau eines neuen Unterkunftsgebäudes gelegt. Mit allem, was traditionell dazugehört, wie beispielsweise eine aktuell gefüllte Zeitkapsel mit Bauplänen, Kleingeld und der Burger Volksstimme vom 15. September 2022.