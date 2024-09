An der Körbelitzer Kreuzung wurde mit dem Abräsen des Asphalts begonnen.

Körbelitz/Gerwisch. - Am Montagmorgen begann planmäßig die Sanierung der Fahrbahn der Bundesstraße 1 zwischen der Körbelitzer Kreuzung und der Tankstelle Gerwisch. Damit verbunden sind erhebliche Verkehrseinschränkungen.

Ein Abbiegen von oder nach Körbelitz ist für die Dauer der Bauarbeiten nicht möglich. Dagegen bleibt die Kreuzung von und nach Lostau auf einer Spur offen. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Mit Wartezeiten ist zu rechnen.

Zwei Bauvorhaben auf der B 1 laufen parallel

Die Sanierung der B 1 auf freier Strecke auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern schließt direkt in Gerwisch an den 4. Bauabschnitt des grundhaften Ausbaus der Ortsdurchfahrt an. Die beiden Bauvorhaben treffen auf Höhe der Tankstelle aufeinander.

Die einmal vorhandene Sperrung der B 1 und ausgeschilderte weiträumige Umleitung sollen genutzt werden.

Neben den Fahrbahnen der B 1 werden im Kreuzungsbereich auch die Abzweigungen der L 52 in Richtung Lostau und Körbelitz auf einer Länge von jeweils 70 Metern ertüchtigt.

Körbelitzer sind besonders betroffen

Nach Auskunft des Infrastrukturministeriums Magdeburg ist mit einer Bauzeit von rund vier Wochen zu rechnen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme betragen etwa 1,5 Millionen Euro.

Von der Sanierung der Körbelitzer Kreuzung und der freien Strecke der Bundesstraße 1 sind besonders die Körbelitzer betroffen. Offiziell ist ihre Ortschaft für die Dauer der Bauarbeiten nur über Königsborn, Landhaus Zeddenick und Wörmlitz zu erreichen.