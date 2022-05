Arbeitseinsatz von Vereinsmitgliedern, Schülern und Soldaten Bundeswehr hilft im Heidegarten in Gommern

Helfer, so weit das Auge blickt. So sah es am Sonnabend im Heidegarten aus. Mit Unterstützung von Soldaten der Patenkompanie und Schülern der Sekundarschule „Fritz Heicke“ wurde fleißig gepflanzt, aufgeräumt und das Reitgras zurückgedrängt.