Die Bundeswehr wird ab Oktober wieder mit Regiment in Burg sein. Die Vorbereitungen dafür laufen.

Burg l Der Bundeswehrstandort in Burg wird ab Oktober wieder Regiment, die Vorbereitungen dazu laufen planmäßig. Das bestätigte Oberstleutnant Thomas Poloczek vom Landeskommando Sachsen-Anhalt am Rande der Verabschiedung eines weiteren Afghanistan-Kontingentes in der Clausewitz-Kaserne. Auch Bürgermeister Jörg Rehbaum (SPD) informierte dazu den Hauptausschuss des Stadtrates.

Konkret will die Bundeswehr in der Streitkräftebasis ein Logistikregiment mit Stab und Stabskompanie in Burg stationieren. Zum neuen Logistikregiment 1 gehören dann die Logistikbataillone 161 und 163 aus Delmenhorst (Niedersachen), 171 aus Burg und 172 aus Beelitz (Brandenburg). Hinzu kommen noch Teile eines Spezialpionierregimentes. „Damit wird der Standort natürlich aufgewertet“, sagte Poloczek. Zugleich erhöht sich damit auch die Zahl der Bundeswehrangehörigen in der Kreisstadt um etwa 150 Dienstposten. Mit der Indienststellung gehören zum Burger Standort später 1800 militärische und 200 zivile Stellen. Das Regiment wird künftig von einem Offizier im Range eines Oberst geführt.

Bürgermeister stolz auf Bundeswehr in Burg

Das derzeitige Logistikbataillons 171 leitet Fregattenkapitän Michael Hinz, der in Kürze mit weiteren, rund 150 Soldaten nach Afghanistan fliegt – mit dem Burger Ortsschild, das Rehbaum persönlich übergab und das an die Stadt und den Landkreis erinnern soll. „Das Schild wird wieder an einer zentralen Stelle gut sichtbar aufgestellt“, sagte Hinz. Rehbaum bezeichnete den Plan der Bundeswehrführung, den Standort Burg zu stärken, „als einen wichtigen Meilenstein in der langen militärischen Tradition der Stadt. Wir sind stolz, dass wir die Bundeswehr hier in Burg haben.“

Wie der Bürgermeister dem Hauptausschuss mitteilte, stünde die Stadt in Abstimmung mit der Clausewitz-Kaserne, die eine flächenmäßige Erweiterung plane.

Mehr Parkplätze für Bundeswehrangehörige

Laut Landeskommando ist eine Vergrößerung der Parkflächen für die Dienst- und Privatfahrzeuge der Bundeswehrangehörigen vorgesehen. Darüber hinaus sollen neue Instandsetzungshallen errichtet werden. Nahe der Bundesstraße 246 a ist geplant, den bestehende Übungsplatz Krähenberge deutlich zu vergrößern.