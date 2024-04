Angehörige von Gommerns Patenkompanie, der 7. Kompanie des Logistikbatallion 171 aus Burg, packen beim Frühlingserwachen am 23. April 2022 in Gommern fest mit an. Hier wird die Patenschaft zwischen Stadt und Bundeswehr bereits wirklich gelebt.

Schermen - Die Bundeswehr hat Interesse die Zusammenarbeit mit der Ortschaft Schermen zu vertiefen. Das sagte Ortsbürgermeister Rolf Bock (SPD) kürzlich während der Sitzung des Ortschaftsrates. Die Bundeswehr in Burg wolle die Bürger in der Ortschaft künftig bei Projekten unterstützen und so in der Öffentlichkeit präsenter sein, meinte er.