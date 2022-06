Burg: Auf dem Gummersbacher Platz fliegen die Fäuste

Burg - Es ist Freitagabend, die Uhrzeiger nähern sich 23 Uhr. Zu dieser Zeit wollen Polizei, Bürgermeister und Ordnungsamt kontrollieren, ob das Alkoholausschankverbot über die Straße eingehalten wird oder nicht und auch der Lärmpegel für Anwohner erträglich ist. Gleich zu Beginn des Rundgangs müssen am Gummersbacher Platz die Fäuste geflogen sein. Kurzzeitig wird es hektisch. Auch Magdeburgs Hasselbach-Managerin Marianne Tritz, die die Burger Innenstadt bei Nacht kennenlernen will, ist überrascht. Ein Jugendlicher taumelt und fällt auf die Erde, angeblich wurde ihm ein Schlag versetzt. Die Meinungen der anderen jungen Leute gehen auseinander, der Täter sei abgehauen. Das Opfer, offensichtlich angetrunken, kommt zu sich und wird selbst aggressiv, einen Gesprächsfaden zu finden, ist mehr als schwierig. Die Beamten müssen ihn beruhigen. Das gelingt für ein, zwei Minuten, dann will er wieder die Oberhand gewinnen. Nachdem er von Selbstmord faselt, wird er vom Notarzt vorsichtshalber in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Polizisten begleiten den Rettungsdienst.