AfD setzt Protest fort Burg: Bahnt sich neuer Streit über möglichen Gewerbepark in Madel an der A2 an?

Die AfD-Fraktion im Burger Stadtrat will kein Gewerbegebiet am Rande des Burger Ortsteils Madel an der Bundesstraße 246a und einen bereits dafür gefassten Beschluss kippen. Bahnt sich ein politischer Streit an?