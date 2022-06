Burg: Bauhof und Rolandmühle richten Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge ein

Burg - Das geht auf die Beine: Eingepackte Möbelteile müssen bis in die fünfte Etage im Südring 4 in Burg geschleppt werden. Manche der fleißigen Helfer zählen die Treppenstufen, andere lieber nicht. Aber alle, ob Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sowie Anleiter und junge Männer des Jugendwerks Rolandmühle, wissen, dass sich der Frühsport unterm Strich lohnt. Denn davon werden in den kommenden Tagen und Wochen geflüchtete Familien aus der Ukraine profitieren, die in Burg ein neues Zuhause vorfinden werden.