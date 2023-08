Burg - Nach dem vollen Erfolg im vergangenen April will die Stadt Burg gemeinsam mit allen Bürgern, Vereinen, Gemeinschaften, Nachbarn und Helfern die Stadt am Mittwoch, 16. September, erneut herausputzen. „Nach dem diesjährigen Auftakt im April, an dem sich bereits so viele Burger an ’Burg putzt sich’ beteiligt haben, wollen wir erneut, diesmal im Rahmen des ’World Clean Up Day’, zu einer gemeinschaftlichen Putzaktion aufrufen“, heißt es. Treffpunkt ist dieses mal der Flickschupark am Samstag, 16. September, um 10 Uhr.

Gemeinsam wolle man den Flickschuteich auf beiden Seiten umrunden und dabei unter anderem auf dem Spielplatz die bereits täglich stattfindende Reinigung unterstützen. „Erneut wollen wir aber nicht nur dort gemeinsam fegen, harken und Unrat beseitigen. Wer allein oder in einer Gruppe einen bestimmten Platz, eine Straße oder die Umgebung eines Spielplatzes säubern möchte, kann dies gern tun“, heißt es weiter. Selbstverständlich könne auch vor der eigenen Haustür geputzt werden.

Geplante Sammelaktionen können bis Samstag, 8. September, unter burgputztsich@stadt-burg.de an bei der Stadt angemeldet werden.