Tourismus Burg bei Magdeburg: Protestaktion gegen Verpachtung des Hundestrandes am Niegripper See

Die geplante Verpachtung des so geannten Hundestrandes am Niegripper See bei Burg, um Reisemobilstellplätze zu schaffen, stößt auf Widerstand. Einwohner wollen nun eine Protestaktion starten. Was steckt dahinter?