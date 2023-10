Burg - Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 steht die Verbindung von Burg (Jerichower Land) zu Tira unter besonderer Beobachtung. Die israelische Partnerstadt liegt etwas mehr als 90 Kilometer Luftlinie vom Gaza-Streifen entfernt.

Unruhe in der Partnerstadt von Burg

Das kurz als Gaza betitelte, dicht besiedelte Territorium am östlichen Mittelmeer zwischen Israel und Ägypten könnte in Kürze das Ziel einer Bodenoffensive werden. Es wird durch die islamistische Hamas kontrolliert. Man stehe in Kontakt mit Tira, wenn auch nicht täglich, so Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) auf Nachfrage.

Die Menschen in der Stadt seien in Unruhe, die schrecklichen Geschehnisse und die unsichere Entwicklung würden derzeit die Stimmungslage prägen. „In unserer Partnerstadt selbst ist zum Glück nichts vorgefallen“, erklärt Philipp Stark.

Tira ist die israelische Partnerstadt von Burg (Jerichower Land) und liegt 90 Kilometer Luftlinie nördlich vom Gaza-Streifen. Grafik: MZ

Nun ist ein Brief verfasst worden, welcher mit den Unterschriften von Philipp Stark sowie Otto Voigt (Vorsitzender des Burger Freundschaftskreises) dem Bürgermeister von Tira, Mamoun Abd al-Hay, in Kürze übermittelt werden soll. Darin soll „unser Mitgefühl und unser Beistand zum Ausdruck gebracht werden“, so Stark.

Im vergangenen Jahr war zuletzt eine Delegation aus der Kreisstadt in Israel zu Gast. Im Mai 2023 kam es zum Gegenbesuch in Burg.

Um die 26.000 Einwohner zählt die Kleinstadt im Zentrum Israels, welche die arabische mit der jüdischen Welt verbindet. Sie liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich von Tel Aviv. Seit kurz nach der Jahrtausendwende knüpfen Burg und Tira offiziell ein freundschaftliches Band.