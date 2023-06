Höhere Kosten für Eltern Burg: Beiträge für Kita, Krippe und Hort sollen ab 2024 steigen

Eltern mit Kindern müssen sich in Burg ab 2024 auf höhere Kosten einstellen. Die Kreisstadt will die Entgelte für Kita, Krippe und Hort deutlich erhöhen. Was steckt dahinter?