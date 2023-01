Burg ebnet Weg für neues Bauprojekt im westlichen Stadtteil

Der Bauboom hält in Burg an. Jetzt wurden die Weichen für ein neues Großprojekt im westlichen Teil der Kreisstadt gestellt.

In Burg-West an der August-Bebel-Straße ist der Bau eines neuen Gesundheitszentrums geplant.

Burg - Wo einst zwei Plattenbauten standen und Anfang der 90er Jahre der Abrisskugel zum Opfer fielen, entsteht bald wieder Neues. Zwar hat sich die Brachfläche gegenüber der Burger Helios-Klinik an der August-Bebel-Straße in den vergangenen Jahren an der westlichen und östlichen Grenze mit einem Privathaus und einer Augenarztpraxis gefüllt, in Zukunft kann nun auch der Mittelteil auf einer Fläche von rund 7700 Quadratmetern bebaut werden.