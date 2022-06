Burg: Gelöbnis in Zeiten des Ukraine-Kriegs

24 Rekruten haben am 17. Juni in der Burger Clausewitz-Kaserne ihr Gelöbnis abgelegt. Aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine steht die Bundeswehr besonders im Fokus. Warum sich junge Soldaten gerade jetzt verpflichten wollen.

Bundeswehr-Kaserne in Burg: Insgesamt24 Rekruten haben am 17. Juni ihr Gelöbnis gesprochen.

Burg - „Seit 114 Tagen ist die Lage in Europa eine andere. Genschers Credo von 1990: ’Wir sind nur von Freunden umgeben’, gilt nicht mehr“, sagte Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten (SPD) beim Gelöbnis am gestrigen Freitag. Der Krieg in der Ukraine war während der Zeremonie in der Burger Clausewitz-Kaserne ständig präsent. Zuletzt hatte die Truppe bei Parey ein größeres Manöver absolviert.