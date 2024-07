Nach Sanierung der Freibank Mit Video: Burg hat neues Kinder- und Jugendzentrum: Das war die große Eröffnungsparty

Der Auftakt in Burg ist gelungen: Jetzt geht’s los im neuen Kinder- und Jugendzentrum in der Blumenthaler Straße. Die Eröffnungsparty in dem denkmalgeschützten Haus startete mit vielen Gästen.