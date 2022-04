Burg schafft Fakten für neue Feuerwache am Conrad-Tack-Ring

Burg - Stadtrat und Stadtverwaltung drücken aufs Tempo: Die notwendigen Bauleitplanungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Conrad-Tack-Ring wurden jetzt beschlossen, damit möglichst im kommenden Jahr der Grundstein auf der rund 5500 Quadratmeter großen Fläche gelegt werden kann. Wobei das Grundstück möglicherweise noch erweitert werden könnte. Eckhard Burmester (CDU-Fraktion) regte auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates an, ein dahinterliegendes Areal, was derzeit nicht genutzt werde, noch zu erwerben. „Wir müssen in die Zukunft schauen, damit hätten die Feuerwehrleute bessere Übungsmöglichkeiten.“ Das besagte Terrain sollte eigentlich für den Bau von Einfamilienhäusern genutzt werden. Ob es allerdings wegen der unmittelbaren Nähe zur Feuerwehr die Attraktivität besitze, zweifelten Burmester und andere Stadträte an. „Das ist eine einmalige Chance“, warb Burmester - und erntete viele fragende Gesichter. Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) versicherte, einen möglichen Erwerb zu prüfen. „Wir stehen dem natürlich aufgeschlossen gegenüber, halten aber erst einmal an dem Plan für die jetzt bestehende Fläche fest.“ Immerhin befinde sich die Stadt in einer schwierigen Haushaltslage und jeder Kauf müsse klar begründet sein.