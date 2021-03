Die Sporthalle Burg-Süd wird nach ihrer Sanierung zwei Monate später als geplant eingeweiht. Dafür liegt das Projekt im Kostenrahmen.

Burg (mk) l Die sanierte Sporthalle Burg-Süd wird Bürgermeister Jörg Rehbaum (SPD) auf jeden Fall nicht als Stadtchef an die Vereine und Schulen freigeben. Sein Nachfolger darf das Einweihungsband zerschneiden. „Aber als Gast komme ich sicher“, scherzt er in der großen Halle, die jetzt zumindest erahnen lässt, wo die Bälle wettkampfmäßig geschmettert und sich diverse Nebenräume befinden werden. Für Rehbaum ist der Besuch auch eine Art Abschiedstour, die er gemeinsam mit dem Stadtratsvorsitzenden Markus Kurze (CDU) bestreitet, „weil wir auch parteiübergreifend in den vergangenen Jahren viel erreicht haben und Markus Kurze als Landtagsabgeordneter immer zur Stelle war, wenn es darum ging, Fördermittel zu akquirieren“. Rund 2,6 Millionen Euro steckt die Stadt in die Sanierung der dringend benötigten Sporthalle, davon 1,5 Millionen Euro als Zuschuss über das Stark III-Programm. „Bislang liegen wir im Kostenrahmen“, so Rehbaum. „Das ist keine Selbstverständlichkeit und wichtig für den Haushalt.“



Rettungswege übersichtlicher

Drinnen mauert Göran Tschimmel mit seinen Kollegen einer Magdeburger Baufirma die ersten Zwischenwände. Auf der östlichen Seite ist der Platz für Umkleiden, Duschen, Gymnastikraum, Toiletten oder Abstellflächen konzipiert – gemeinsam mit den Vereinen. Anfang des Monats wurde bereits begonnen, im Sozialtrakt die Bodenplatte zu gießen. Bauleiter Steffen Bröhl weiß um den Zeitverzug. Frost und Lieferschwierigkeiten einiger Materialien sorgten dafür, dass der Fahrplan etwas ins Stocken geraten ist. „Aber wir sind jetzt gut dran und holen auf“, sagt er – und erklärt Rehbaum und Kurze die weiteren Schritte. Während die neuen Trapezprofile auf dem Dach des Sportbereiches montiert sind, ist die Fläche über dem Sozialtrakt zu 90 Prozent fertiggestellt. „Darüber hinaus werden auch Fassade und Fußboden erneuert und eine moderne Heizung installiert“, erläutert der Bauleiter. In diesem Zusammenhang ist zugleich neue Regelungstechnik für die Fernwärme und eine Lüftungsanlage vorgesehen. Und: Die optimierte Innenaufteilung habe auch den Vorteil, dass die Rettungswege dann übersichtlicher werden können.



„Mit Fertigstellung ist die Stadt damit auch für den Breitensport wesentlich besser aufgestellt, weil zahlreiche Vereine die Halle nutzen“, betont Kurze. Für den Sportbetrieb steht künftig eine Fläche von 970 Quadratmetern zur Verfügung, daneben haben die Planer einen 118 Quadratmeter großen Multifunktionsraum für Veranstaltungen und andere sportliche Aktivitäten vorgesehen, der auch für kleine Gruppen geeignet ist. Gerade darauf habe die Stadt großen Wert gelegt.



Ende des Jahres werde sich dann auch die etwas angespannte Sporthallensituation etwas entschärfen. Auch die kleinere Halle der evangelischen Grundschule biete an einigen Tagen noch freie Kapazitäten. Laut Plänen des Stadtrates soll in den kommenden Jahren dann auch die Pestalozzi-Grundschule eine eigene Sporthalle erhalten. Die Jungen und Mädchen nutzen jetzt als Übergangslösung die Halle auf dem Gelände des Burger Ballspiel Clubs (BBC).