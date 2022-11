Burg: Unbekannte brechen wieder in Firmen ein

Die Serie von Einbrüchen in Unternehmen der Region Burg setzt sich fort. Auch am Wochenende richteten Unbekannte hohen Schaden an.

Burg - Drei Unternehmen in Burg waren am Wochenende wieder das Ziel von Einbrechern, teilte das Polizeirevier Jerichower Land in Burg am Sonntag mit. Nach Angaben der Ermittler entstand ein hoher Schaden.