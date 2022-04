Burg: Warum Alinas Bild jetzt den Stadtwerke-Jahreskalender 2022 ziert

So ein Wettbewerb spornt zum Mitmachen an. Aus diesem Grund hat sich auch Alina Wischnewski wie andere Kinder am Malwettbewerb der Burger Stadtwerke beteiligt. Und das mit Erfolg.

Burg - Das hat sich gelohnt: Die Augen von Alina Wischnewski aus Burg wurden immer größer, als sie vor wenigen Tagen mit einem prall gefüllten Malkoffer überrascht wurde, der selbst Erwachsene ins Staunen versetzt. „Da ist so viel drin. Ist der wirklich für mich?“, fragte die Sechsjährige mehrfach nach und konnte es kaum fassen. Natürlich. Sie ist nämlich eines von 16 jungen Talenten, die es mit ihrem Bild in den Jerichower-Land-Kalender der Burger Stadtwerke geschafft haben - und mächtig stolz darauf. Ihr Motiv war der Benvivo-Kulturturm am Markt 1 in Burg. Warum sie sich dafür entschieden hat, ist ganz einfach: Alina wohnt nicht nur um die Ecke und fühlt sich dort pudelwohl, sie verbringt mit ihren Geschwistern und Freunden auch viele Stunden im so genannten Glasturm. „Ob beim Basteln, Lesen oder Spielen, Alina ist gern dabei und interessiert“, unterstreicht Benvivo-Chefin Silke Kirchhof. Die vielfältigen Angebote der gemeinnützigen Einrichtung begeisterten immer mehr Kinder und auch Erwachsene. „Vor allem, weil sich viele Ehrenamtliche mit engagieren und das Haus so mit Leben erfüllt wird. So ist ein enges Miteinander zwischen Jung und Alt entstanden“, resümiert Kirchhof.