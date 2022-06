Burg: Warum die Stadt hochkarätige Veranstaltungen in den Parks streicht

Burg - Die Einwohner von Burg müssen sich auf weniger Kultur einstellen. Fachkräftemangel mit offenen Stellen und Krankenstand kratzen auch an der Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung. Hart erwischt hat es jetzt den Fachbereich Kultur, Tourismus, Sport, Jugend und Soziales, so Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) auf der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Die Kündigung einer Mitarbeiterin und ein längerfristiger Ausfall einer weiteren Angestellten über Monate wirkten sich unmittelbar auf die Vorbereitungen von Veranstaltungen aus, die in den zurückliegenden Jahren Tausende von Besuchern angezogen haben. Weil auch die reine Verwaltungsarbeit und die kulturelle Unterstützung der Dörfer nicht vernachlässigt werden dürften, sollen drei Feste in der Kreisstadt im zweiten Halbjahr gestrichen werden – das Weinbergfest am 16. Juli, die Lichternacht im Flickschupark am 27. August und der Spuk im Park im Goethepark am 29. Oktober. Die Museumsnacht und Altstadtweihnacht sollen dagegen wie vorgesehen stattfinden.