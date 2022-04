Burg: Wie Kindern spielerisch Ostern erklärt wird

Das Osterfest steht vor der Tür. Aus dem Grund hat Silke Kirchhof vom gemeinnützigen Zentrum Benvivo in Burg mit ihrem Team einen Tag rund um Osterbräuche organisiert.

Kinder backen beim "Osterhasenspaß" bei Benvivo Ostergebäck. Die Backstation war eine von fünf Aktionen am Montag.

Burg - Bevor der Osterhase zu Benvivo und damit zu ihnen kommt, „müssen“ die Kinder erst einmal fleißig sein. Silke Kirchhof hat zusammen mit ihrem Team von Ehrenamtlichen fünf Stationen organisiert, bei denen die Kinder sich Stempel abholen können. „Wir wollen den Kindern Aktionen rund um die Osterthematik bieten, bei denen Spiel und Spaß im Vordergrund stehen, sie aber auch noch was lernen“, erklärt Silke Kirchhof, die Leiterin der Burger Einrichtung, die das Zusammenleben von Jung und Alt verbessern will. Seit gut einem Jahr gibt es Benvivo in Burg.