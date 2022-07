Burg: Wie Lkw-Unfälle auf der A2 künftig verhindert werden sollen

Auf der A2 bei Burg kam es am 12. Juli zu einem schwerwiegenden Unfall. Ein Lkw-Fahrer kam dabei ums Leben. In den letzten Wochen kam es hier häufiger zu schweren Unfällen.

Burg - In den vergangenen zwei Wochen ist es auf der Autobahn 2 rund um Burg zu mehreren schwerwiegenden Unfällen gekommen. Am 6. Juli starb ein 40-Jähriger Lkw-Fahrer, am 12. Juli kamen drei Personen in Folge eines Auffahrunfalls ums Leben. Die Polizei teilte mit, dass der genaue Unfallhergang derzeit noch ermittelt werde. „Hauptgrund für Unfälle in diesem Bereich sind fehlende Abstände in Verbindung mit erhöhter Geschwindigkeit“, erklärte Frank Müller von der Autobahnpolizei.