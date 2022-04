Burg will Bau von Gerätehäusern für Feuerwehren vorantreiben

Burg/Ihleburg - Mit den Stellungnahmen zum Bebauungsplan am Conrad-Tack-Ring in Burg treibt die Stadt die Planungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses voran. Während der formelle Weg Schritt für Schritt abgearbeitet wird, ist das Geld nach wie vor die größte Hürde. Noch stehen für das Vorhaben in der Kreisstadt im Gegensatz zum Ihleburger Projekt keine Fördermittel bereit, eine Kreditfinanzierung wird immer wahrscheinlicher. „Ungeachtet dessen halten wir an der Investition in Burg fest und sind natürlich weiter bemüht, Fördermittel einzuwerben“, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). „Wir sind uns in der Verwaltung und im Stadtrat einig, dass die Feuerwehr Priorität hat.“ Ein deutliches Signal auch zum 150-jährigen Bestehen der Wehr mit den 42 aktiven Mitgliedern, das im Juni an mehreren Tagen feierlich begangen werden soll.