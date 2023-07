Plan für 2024 Burg will Magdeburg beim Parken folgen: Stadt prüft Bezahlvarianten mit dem Handy

Weil das Handy immer mehr zum Allrounder wird, will die Stadt Burg – wie andere Kommunen auch – das Parken per App oder SMS ermöglichen und so das digitale Bezahlen einführen. Aktuell werden die Möglichkeiten geprüft.