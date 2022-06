Burger Altstadtweihnacht für dritten Advent abgesagt

Auch in Burg wird es in diesem Jahr keinen Adventsmarkt geben: Die Stadtverwaltung jetzt die Altstadtweihnacht für den 10. bis 12. Dezember abgesagt. Grund ist Corona-Pandemie. Dennoch gibt es ein Trostpflaster.

Burg - Die Stadt Burg hat die vom 10. bis 12. Dezember geplante Altstadtweihnacht abgesagt. Die sich dynamisch entwickelnde Pandemie lasse keine andere Entscheidung zu, teilte Pressesprecher Bernhard Ruth zu. Die als historischer Weihnachtsmarkt angelegte Veranstaltung sollte auf dem Weinberg, den Ihlegärten, am Wasserturm und an der Historischen Gerberei stattfinden. „Nachdem bereits die wichtigen Partner Wasserturm- und Heimatverein von einer Beteiligung abgesehen haben, ist das Gesamtkonzept nicht mehr sinnvoll durchführbar.“ Zudem wären aufwendige Kontrollen an allen Standorten notwendig und auch nur eine begrenzte Anzahl von Personen erlaubt gewesen. Diese hätte die Stimmung nur geschmälert.