Burger Autor Thomon von Diemar schließt seine Kinderbuch-Trilogie ab

Fast ein Jahr mussten sich die Leser der Fledermaus-Nelly-Bücher gedulden, ehe sie eine weitere Geschichte rund um die geflügelte Heldin lesen können. Nun ist das dritte Buch fertig und in Kürze erhältlich. Worum geht es dieses Mal?

Burg - Schon zwei Mal ist Fledermaus Nelly zu Abenteuern geflattert, nun startet sie in ihr drittes, ihr finales Abenteuer. Los ging es im Küstenwald, der Heimat von Nelly, dann erlebte sie ein Abenteuer in Berlin und nun geht es ziemlich weit in den Süden. Der Autor Thomon von Diemar aus Burg hat seine Trilogie über die geflügelte Kinderbuch-Heldin abgeschlossen. Das Buch mit dem Titel „Nelly – Fledermäuschen auf großer Reise“ ist ab dem 21. Februar erhältlich. Auf welches Abenteuer können sich die Leser dieses Mal freuen?