Burger Berufsschule mit Courage gegen Rassismus

Burg - Die Lieder, die im Hintergrund liefen, verrieten schon, worum es bei der Veranstaltung in der Cafeteria der Berufsbildenden Schulen gehen würde. Da erklang beispielsweise Michael Jacksons „They don't care about us“, das sich mit Ausgrenzung beschäftigt, und Tim Bendzko sang davon, die Welt zu retten.

Am Donnerstagvormittag bekam die Schule den Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Zuvor erhoben aber die angehenden Erzieher ihre Stimme und interpretierten Kerstin Otts „Regenbogenfarben“.

Werte gehören zum Qualitätsmanagement

„Dreh dich um, dann kannst du über'n Tellerrand seh'n. Alles bunt, musst nur ein Stückchen weiter geh'n“, zitierte Cynthia Stamm, die zusammen mit Leonard Weber, beide berufliche Gymnasiasten, durch die Veranstaltung führte, aus dem Lied. Gedanken wie dieser führten vor vier Jahren zur Gründung der Courage-AG. Die Arbeitsgemeinschaft stellte sich in einem Video vor, Begriffe wie Wertschätzung, Akzeptanz, Toleranz fielen. Nach drei Jahren harter Arbeit beginne nun die richtige Arbeit, waren sich die beiden Moderatoren einig.

Cornelia Habisch brachte den Titel mit, worüber sich nicht nur Schulleiter Marco Dominé (3. von links) und Bürgermeister Philipp Stark (4. von links), sondern auch Kristina Gründel (2. von links), Cynthia Stamm und Leonard Weber von der AG Courage freuten. Thomas Pusch

Die These verfolgte auch Schulleiter Marco Dominé, der noch weiter zurückblickte. Vor der Gründung der Courage-AG habe das Qualitätsmanagement gestanden, in dessen Rahmen überlegt wurde, welche Ziele die Berufsbildenden Schulen verfolgen wollen. „Wertschätzung und Verhalten“ sei dann als eins von neun definiert worden. Das sei auch logisch schließlich seien viele Lehrkräfte und Schüler unterschiedlicher Nationalitäten und Schichten an der Schule. „Wenn so viele Menschen zusammenkommen, gibt es natürlich auch Probleme“, räumte der Schulleiter ein. Es gehe darum, Gemeinsamkeiten zu betonen und keinen Platz für Ausgrenzung, Rassismus, Sexismus, Homophobie und Intoleranz zu lassen. „Wir bekommen den Titel nicht verliehen, sondern er ist eine Selbstverpflichtung“, stellte er klar.

Titel kein Schlusspunkt, sondern Anspruch

Als Pate für die Aktion wurde Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) gewonnen, der sich daran erinnerte, in seiner Ausbildungszeit zur Haldenslebener Berufsschule gar keine Beziehung aufgebaut zu haben. Das sei nun in Burg mit dem Titel ganz anders: „Es liegt an uns, die künftige Welt so zu gestalten, wie wir möchten“.

„Das ist kein Titel, der einen Schlusspunkt darstellt, sondern einen Anspruch“, sagte Landeskoordinatorin Cornelia Habisch. Sie erinnerte daran, dass zehn Jahre vor dem Tag der Titelverleihung der Nationalsozialistische Untergrund aufgeflogen war. Die Aktivitäten des NSU seien eine der größten Niederlagen der deutschen Demokratie gewesen. Außer mit einem Schild und einer Urkunde sei sie mit leeren Händen gekommen, habe aber dennoch etwas mitgebracht. Von der Landeszentrale für politische Bildung, deren stellvertretende Direktorin sie ist, gibt es einen Argumentationslehrgang gegen Stammtischparolen namens „Konterbunt“. So ein Lehrgang wird nun demnächst bei „Conrad Tack“ stattfinden.

Über 3300 Schulen sind im Netzwerk

Zum Schluss der Veranstaltung gab es noch einmal Regenbogenfarben zu hören. Diesmal machten auch die Gäste mit. Im Text heißt es unter anderem auch: „Hast du Träume, die du nicht erreichen kannst? Gefühle, die du niemandem zeigen darfst? Die gibt es nicht.“

Nach dem Gymnasium Gommern und der dortigen Sekundarschule ist die Burger Berufsschule die dritte Bildungseinrichtung im Jerichower Land, die dem Netzwerk beigetreten ist. Das wurde vor nunmehr 26 Jahren, durch den Beitritt des Dortmunder Immanuel-Kant-Gymnasiums im Juni 1995, begründet. Das Netzwerk ist auf mittlerweile über 3300 Schulen mit mehr als zwei Millionen Schülern angewachsen. An den Schulen haben Tausende von Aktionen gegen Menschenfeindlichkeit und für eine Gesellschaft, in der die Würde aller Menschen zählt, stattgefunden. Der Trägerverein Aktion Courage wurde 1992 als Reaktion auf rassistische Übergriffe unter anderem in Mölln, Solingen, Hoyerswerda und Rostock gegründet.