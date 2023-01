Burger Diesterweg-Sekundarschule startet 2023 mit neuer Leitung

Mit einem „Wir-Gefühl“ und einer neuen Schulleitung startet die Diesterweg-Sekundarschule in das Jahr 2023. Welche Schwerpunkte gibt es?

Burg - Die Chemie stimmt: Thomas Meyer, Fachlehrer für Mathematik und Biologie, und Dörthe Köppe, die Deutsch, Geschichte und Englisch unterrichtet, sind ein eingespieltes Team und können sich aufeinander verlassen. Beide stehen nun als Schulleiter und Stellvertreterin an der Spitze der Diesterweg-Sekundarschule in Burg. Einer Schule mit großem Einzugsgebiet und 283 Kindern und Jugendlichen. Ihrem Ziel, die Einrichtung, wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, wollen sie Stück für Stück näher kommen. Schon deshalb, weil 23 Lehrerinnen und Lehrer, die Schulsozialarbeiterin, pädagogische Mitarbeiterin und eine junge Frau, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) verrichtet, „jeden Tag ihr Bestes geben“, um die Schüler für die Zukunft fit zu machen. „Und wir stoßen dabei auf eine positive Resonanz“, sagt Meyer.