Burger Eheleute halten seit 65 Jahren eisern zusammen

Burg - Das Funkeln in den Augen und die gegenseitigen Wertschätzungen sind Karl-Heinz (86) und Margitta Hoppe (87) auch nach einer gefühlten Ewigkeit nicht abhandengekommen. So wie sie sich anlächeln, könnte es auch gewesen sein, als sich das Paar einst in der Fachschule der Schuhindustrie in Weißenfels kennen- und lieben gelernt hatte. Aus der ersten Begegnung wurde schließlich eine Ehe, die nun stolze 65 Jahre gehalten hat. Bei bester Gesundheit und im Kreise der Familie wurde das seltene Fest der eisernen Hochzeit jetzt gefeiert – natürlich mit vielen Rückblicken und Erzählungen. Beispielsweise, wie es die damals jungen Leute nach Burg verschlagen hat und die Zeit gemeistert wurde. Sie stammen aus Glauchau (Sachsen) und Luckenwalde (Brandenburg). Nach dem Studium wurde Karl-Heinz Hoppe nach Burg beordert – in die Stadt, die traditionell für das Schuhhandwerk bekannt war. Bis kurz nach der Wende arbeiteten beide im „Roten Stern“, wo er als Technologe mehrfach für den Betrieb auch über längere Zeit im Ausland tätig war, darunter Ungarn und sogar Indien.