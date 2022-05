Burger Feuerwehr freut sich über Spende

Das Osterfeuer lockte nicht nur weit über 1000 Besucher an, sondern brachte auch einen stattlichen Tombolaerlös. Darüber freute sich die Feuerwehr Burg.

Andrea Kaufmann vom Bowlingcenter Burg überreichte eine Spende in Höhe von 500 Euro an Ortswehrleiter Jens Wiedemann. Das freute auch Bürgermeister Philipp Stark.

Burg - Nach der coronabedingten Zwangspause fand am Ostersonnabend wieder ein Feuer auf der Kolkwiese am Flickschupark statt. Weit über 1000 Veranstaltungshungrige bevölkerten das Areal, genossen kulinarisches und kulturelles Angebot und taten so ganz nebenbei etwas für den guten Zweck. Das kam jetzt der Freiwilligen Feuerwehr Burg zugute.