Burger Feuerwehr hofft auf schnellen Baustart für neues Gerätehaus

Im alten Feuerwehrgerätehaus in der Burger Brüderstraße stehen die Fahrzeuge dicht an dicht. Ortswehrleiter Jens Wiedemann und Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) zeigen, dass Millimeterarbeit gefragt ist.

Burg - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Das soll auf jeden Fall für den geplanten Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in der Kreisstadt am Conrad-Tack-Ring gelten. Wie notwendig das Vorhaben für die Arbeit und Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr Burg ist, machte Wehrleiter Jens Wiedemann am Donnerstagabend auf der Jahreshauptversammlung deutlich. Und zwar in dem aktuellen Gerätehaus, das längst nicht mehr den Anforderungen einer modernen Wehr gerecht wird. „Es ist nicht mehr zu übersehen, dass der Verfall des derzeitigen Gerätehauses unaufhaltsam voranschreitet. Die Mängelliste wird ständig länger und die Behebung immer aufwendiger und teilweise ist dies gar nicht mehr möglich.“ Der Feuerwehr sei bewusst, dass die Stadt erhebliche Kosten schultern müsse, „die nicht leicht aufzubringen sind“, aber zu einem zeitnahen Neubau gebe es keine Alternative, sagte er.