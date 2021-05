Burger Freundschaftskreis hält Kontakte zu Partnerstädten

Auch per online gute Freunde: Die Städtepartnerschaften leben auch durch Kontakte via Internet.

Von Mario Kraus - Burg

„Freundschaft ohne Grenzen“ steht auf dem Mundschutz. Den müssten die Teilnehmer der Partnerschaftsvereine aus Burg, Gummersbach und La Roche sur Yon (Frankreich) bei Videoübertragungen zu Hause nicht unbedingt aufsetzen, doch er soll eine symbolische Wirkung haben und beweisen, dass die starken Beziehungen zueinander auch „in schwierigen Zeiten leben“, sagt die Vorsitzende des 20-köpfigen Burger Freundschaftskreises, Susanne Beck. Auch wenn direkte Kontakte über längere Zeit nicht möglich waren, tauschen sich die Mitglieder trotzdem regelmäßig aus – „dank des Internets, das solche Schaltkonferenzen zu jeder Zeit ermöglicht“. Und das werde ungefähr alle vier bis sechs Wochen an festgesetzten Terminen gern angenommen. „Dies zeigt auch, dass unsere Freundschaften schon tief gewachsen sind. Es gibt immer viel zu erzählen.“ Wie beispielsweise über die ausgefallene Feier anlässlich des 30-jährigen Partnerschaftsvertrages zwischen Burg und Gummersbach, die im vergangenen Jahr natürlich nur verschoben wurde und auf jeden Fall nachgeholt werden soll.

Und auch in La Roche-sur-Yon ist die Städtepartnerschaft trotz großer Corona-Sorgen keinesfalls vergessen. Im Gegenteil: In einem Artikel in der dortigen Lokalzeitung wurde vor Kurzem groß über den Partnerschaftsverein AEIN und seine Aktivitäten berichtet. Mitglieder erzählten, dass die Kontakte zu den Partnerstädten weiterhin so intensiv wie möglich gepflegt werden und schilderten beispielsweise eine Videokonferenz mit immerhin 21 Personen aus La Roche, Gummersbach und Burg „mittels direkter Übersetzung“. Wörtlich heißt es in dem Artikel: „Die Atmosphäre war sehr angenehm, weil alle glücklich waren, sich zu sehen. Und weiter: …wir wollen bereit sein, wenn echte Kontakte wieder möglich sind.“

Konkrete Vorhaben gibt es auch schon: So möchten die Freunde in La Roche im Herbst einen Markt der Partnerstädte initiieren.

Die Stadt Burg unterhält mit Gummersbach seit 1990 eine Städtepartnerschaft und seit 2005 auch mit La Roche. Die Partnerschaft mit Tira, einer arabisch geprägten Stadt in Israel, wurde im Jahr 2001 besiegelt.