Burger Gebetsraum muss bewaffnet geschützt werden

Mit Machinenpistolen ausgerüstete Polizei hat in der Burger Innenstadt für Irritationen gesorgt. Dahinter steckt ein Erlass des Innenministeriums.

In Magdeburg gibt es seit längerem regelmäßig Freitagsgebete für Muslime. Neu ist ein solcher Gebetsraum jetzt in Burg.

Burg - Ein bewaffneter Polizist vor dem ehemaligen AWO-Nachbarschaftszentrum in der Schartauer Straße hat für Aufsehen gesorgt und die Gerüchteküche in den sozialen Netzwerken hochkochen lassen. Im Gespräch mit der Volksstimme stellte Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) klar, dass weder hinter den Mauern des Gebäudes ein Verbrechen stattgefunden noch es eine konkrete Bedrohung gegeben habe. Was war los?