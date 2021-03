Die Sanierung des evangelischen Gemeindehauses in Burg macht Fortschritte. Für die Finanzierung des Fensteraustausches sind Paten nötig.

Burg l Sehr frisch ist es in diesen Tagen im Saal des evangelischen Gemeindehauses. An Vorstellungen auf der Kleinkunstbühne wäre nicht zu denken, doch die sind wegen der Pandemie ohnehin schon seit Monaten nicht möglich. So geht der Austausch der großen Fenster über die Bühne, ohne ein Publikum zu beeinträchtigen. Die neuen Fenster sind Teil der Sanierung des Gemeindehauses, die 2009 mit der Vergrößerung des Saals begonnen hat.



„Eigentlich hätten wir dann gleich weitermachen sollen, aber es fehlte am Geld“, sagte Dominik Patté, Vorsitzender des Gemeindehausausschusses, am Dienstag im Gespräch mit der Volksstimme. So wird die Idee vom Gemeindehaus mit dichten Fenstern, aber ohne Barrieren nun Schritt für Schritt umgesetzt. Insgesamt werden 1,4 Millionen Euro für die Sanierung investiert. Kräftige Unterstützung bekommt die Gemeinde dafür von der Stadt Burg.



Am Bauantrag wird gearbeitet

Mit den Fenstern wurde begonnen, weil deren Austausch am einfachsten zu genehmigen war, dafür musste keine Baugenehmigung beantragt werden. Außerdem werde so auch ein sichtbares Zeichen nach außen gesendet, dass es mit der Sanierung vorangeht. Die Fenster im Erdgeschoss sind bereits ausgetauscht, die Diakonie, die dort ihre Räumlichkeiten hat, profitiert davon. „Es ist deutlich ruhiger und dichter geworden“, sagte Patté. Jüngst habe am Waschtag der Diakonie die Heizung gedrosselt werden müssen, da sich der Wasserdampf breitgemacht hatte. „Vorher haben sich die Räume selbst gelüftet“, meinte Patté schmunzelnd.



Parallel dazu werden die Unterlagen für den Bauantrag zusammengetragen, der bis Ende April beim Landkreis eingereicht werden soll. Da es sich nicht um ein Einfamilienhaus handele, sondern um ein recht großes Gebäude, das auch noch unterschiedlich genutzt werde, sei das schon ein dickes Pamphlet. Nach etwa drei Monaten wird mit der Genehmigung gerechnet, dann beginnen die Arbeiten, mit denen das Gemeindehaus barrierefrei wird.



Bislang führen 22 steile Stufen zum Saal des vor rund 150 Jahren als Feierhaus errichteten Gebäudes. Und die sind eben nicht nur ein Hindernis für Rollstuhlfahrer. Mit einem Kinderwagen ist es ebenso schwer, sie zu erklimmen, und auch für die immer älter werdenden Gemeindemitglieder ist es kein leichtes Unterfangen. Klebestreifen an den Stufen sorgen seit einiger Zeit dafür, dass der Kontrast dargestellt wird. Die Treppe ist allerdings nicht das einzige Hindernis. Der unebene Fußboden ist durch Schwellen auch ausgeglichen worden, und das sind Stolperfallen. Auch sie sollen durch die Sanierung verschwinden. Schließlich gehört zum Umbau des Treppenhauses auch noch der Einbau eines Aufzuges. Doch nun geht es erstmal um den Austausch der Fenster.



Strenggenommen hat dieser Sanierungsschritt schon Ende vergangenen Jahres begonnen. Der Tischler für den Wechsel der Fenster und Türen wurde beauftragt, die Maße genommen, Elemente produziert. Insgesamt sind es 29 unterschiedlich große Fenster und vier Türen, die eingebaut werden. Zwei der neuen Fenster im Saal reichen bis zum Boden, um so im Verlauf der nächsten Bauabschnitte einen zweiten Rettungsweg zu ermöglichen. Für die Fenster im Saal und die an der Front zur Grünstraße, wo das neue Foyer entsteht, werden nun Paten gesucht.



„Ein Fenster im Saal ist für 390 Euro zu haben, die Fenster im Foyer kosten 270 Euro“, nannte Patté die Preise. Die hätten natürlich nichts mit den tatsächlichen Kosten für die Fenster zu tun, die viel höher lägen. Das wäre aber auch eine utopische Forderung, den Menschen in Burg nicht zuzumuten. Vielmehr gehe es um eine Unterstützung bei der Anschaffung. Die soll auch mit einem Namensschildchen am Fenster gewürdigt werden, auf Wunsch kann dort auch noch ein Psalm nach Wahl verewigt werden. Sechs Fenster sind es im Saal, fünf im Foyer. „Zwei Paten haben wir bereits“, freute sich Patté. Wer sich an der Patenschaftsaktion beteiligen möchte und noch Fragen dazu oder den Arbeiten hat, kann sich an ihn unter 0172/1910715 wenden. Spenden gehen an den Evangelischen Kirchenkreisverband bei der Sparkasse MagdeBurg, IBAN: DE38810540000511002645, Stichwort: Sanierung Fenster Ev. GH Burg. Wer seine Adresse angibt, kann auch eine Spendenbescheinigung bekommen.



Kleinkunstbühne bleibt weiterhin leer

„Die Sanierungsarbeiten werden sicherlich noch lange nicht das Geschehen im Saal stören, weil es keins gibt“, sinnierte Patté etwas schwermütig. Das Gemeindehaus ist auch Heimat der Kleinkunstbühne und bis zu dessen Auflösung auch des von Dominik Patté vor 20 Jahren gegründeten Kabarettensembles Cat-Stairs. Schon dessen letzte Vorstellungen im November vergangenen Jahres konnten nicht in einem vollen Saal, sondern nur virtuell über die Bühne gehen.



Eine für diesen April geplante Veranstaltung wird abgesagt, allein schon weil durch die geschlossenen Geschäfte die Werbeträger fehlen. Sollte der Lockdown am 18. April tatsächlich beendet sein, wäre es dennoch sehr unwahrscheinlich, innerhalb weniger Tage die Karten zu verkaufen. Auch für das Sommerkabarett am Weinberg sieht er schwarz. Im vergangenen Juni war es ein großer Erfolg vor einem begeisterten kultur- und sonnenhungrigen Publikum. Vielleicht werde es für eine Vorstellung der Hengstmann-Brüder im September reichen. „Aber dann“, meinte er seufzend, „wird es das wohl auch gewesen sein.“