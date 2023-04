Pläne der Stadt geplatzt Burger Innenstadt: Vorerst kein Kinder- und Jugendzentrum an der Blumenthaler Straße

In der so genannten Freibank in Burg wird in diesem Jahr keine Kinder- und Jugendarbeit mehr stattfinden. Die Rolandmühle übernimmt das Gebäude doch nicht. Wie kam es dazu und was wird aus dem denkmalgeschützten Haus?