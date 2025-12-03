Das Kinder- und Jugendforum Burg und südliches Jerichower Land ist vor allem für seine Fußballturniere bekannt. Künftig werden sich die jungen Leute auch mehr ins Geschehen von Stadt und Landkreis einmischen.

Burger Jugendforum will sich mehr ins Stadtgeschehen einmischen

Das Kleinfeldturnier findet mittlerweile auf dem Gelände des BBC statt, in diesem Jahr wurde ein Besucherrekord verzeichnet.

Burg - Das Kinder- und Jugendforum Burg und südliches Jerichower Land kennt sogar FCM-Ikone Christian „Beckus“ Beck. Er war mal Losfee fürs vom Forum organisierte Mitternachtsturnier. Nun wollen die jungen Leute auch beim Geschehen in Burg und dem Jerichower Land noch mehr mitwirken. Was ist geplant?