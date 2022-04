Burger Jugendliche entdecken hautnah eine ganze Berufswelt

Auf dem Gummersbacher Platz in Burg steht ein beeindruckender Lastwagen. Im M+E-Info-Truck lernen Sekundarschüler Berufe in der Metall- und Elektroindustrie kennen.

Burg - M- und E-Berufe, darunter kann sich nicht jeder Neuntklässler etwas vorstellen. Das weiß auch Andreas Dostmann, der mit seinem Kollegen Michael Hoeffer im M+E-Info-Truck unterwegs ist. Der 40-Tonner ist vollgepackt mit Informations-, vor allem aber mit Anschauungsmaterial, um jungen Leuten die Berufe in der Metall- und Elektrobranche nahezubringen. Am Montagabend ist er in Burg angekommen, Dienstag waren die ersten Schüler der Diesterweg-Sekundarschule an Bord, bis zum Ende der Woche folgen noch weitere Diesterweg- und Clausewitz-Schüler. Zuletzt war das Fahrzeug vor zwei Jahren in der Ihlestadt. „Da haben wir keinen Platz bekommen“, erzählte Lehrerin Henriette Mory.