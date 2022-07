Burger Kino Festivalort bei den Dokumentarfilmtagen

Burg - Wenn schon am Vormittag der Kinosaal des Burg-Theaters mit Grundschulkindern gefüllt ist, dann sind entweder Ferien oder etwas Besonderes liegt an. Der besondere Anlass sind die deutschlandweiten Dokumentarfilmtage unter dem Titel „Let's Dok“. Noch bis 17. September haben alle Burger Grundschüler in deren Rahmen die Möglichkeit, den preisgekrönten Film „Gunda“ von Viktor Kossakovsky zu sehen. Der norwegisch-amerikanische Film aus dem vergangenen Jahr zeigt laut der Verleihfirma das Leben eines Hausschweins, einer Hühnerschar und einer Rinderherde mit meisterhafter Intensität. In herausragenden Schwarz-Weiß-Bildern begegnet Kossakovsky den tierischen Bewohnern auf einem kleinen Bauernhof auf Augenhöhe und erzählt sie als Geschöpfe mit eigener Wahrnehmung, eigenem Empfinden und eigenen Gewohnheiten – eine meditative Reise in das Leben seiner Protagonisten und ihren Kosmos mit ganz eigenem Raum- und Zeitgefüge. „Gunda ermöglicht uns, über das Geheimnis tierischen Bewusstseins nachzudenken und darüber, welche Rolle wir Menschen dabei spielen: ein poetisches Plädoyer für das Recht auf Leben der Lebewesen, die wir sonst nur als Nutztiere wahrnehmen“, so der Verleih.