Burger Kreistag lässt Sachkundigen Einwohner zum zweiten Mal durchfallen

Burg

Eigentlich hätte es eine Formsache sein sollen. Die Fraktion AfD/Endert hatte Rüdiger Oppermann als Sachkundigen Einwohner für den Kreis-Ausschuss für Soziales und Gesundheit bereits im September vorgeschlagen. Eine Mehrheit von 29 Stimmen lehnte das ab. Oppermann wandte sich an das Landesverwaltungsamt und bekam Recht. „Der Vertretung steht nicht die Befugnis zu, die personellen Entscheidungen der Fraktionen zu überprüfen, da das Recht zur Benennung der Ausschussmitglieder ausschließlich bei den Fraktionen liegt“, hieß es in der Antwort aus Halle. So musste der Landrat Widerspruch gegen den Beschluss einlegen, die Vorlage erneut auf die Tagesordnung setzen. Dass aber die Einschätzung des Landesverwaltungsamtes zu einem Einlenken der Kreistagsmehrheit führt, hielt Burchhardt schon Anfang Februar im Gespräch mit der Volksstimme nicht für sicher. „Manche werden sicherlich Schwierigkeiten damit haben, dass eine Abstimmung zur reinen Formsache wird“, meinte er. Und er sollte Recht behalten.

Lutz Nitz, Vorsitzender der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, kündigte an, dass seine Fraktion der Aufhebung des Beschlusses nicht zustimmen werde. Dafür gebe es zwei Gründe. Zum einen die Person Rüdiger Oppermann, zum anderen, „dass wir uns vom Gesetzgeber nicht vorschreiben lassen wollen, wie wir abzustimmen haben“. Nichts zu tun habe es damit, dass Oppermann ein Vorschlag der AfD/Endert-Fraktion ist. Der stellvertretende Kreistagsvorsitzende Gerhard Ritz (SPD/FDP-Fraktion) wies darauf hin, dass der Kreistag verpflichtet sei, einen rechtswidrigen Beschluss aufzuheben. Das sah die Mehrheit aber offenbar anders. Nur zehn Kreistagsmitglieder stimmten für die Aufhebung, ebenso viele enthielten sich, 18 stimmten dagegen. Aus Protest verließ Ritz die Sitzung.

Unverständnis beim abgelehnten Bewerber

„Davor habe ich Hochachtung, er hat sich gerade gemacht“, sagte Phillipp-Anders Rau (AfD) im Gespräch mit der Volksstimme. Schon während der Kreistagssitzung hatte er sich anerkennend geäußert. Erschreckend finde er nicht, dass beim ersten Mal vielleicht vielen Kreistagsmitgliedern nicht bewusst gewesen ist, dass sie nicht über die personelle Entscheidung abstimmen. Auch dass es mehrere Monate gedauert hatte, ehe wieder das Thema auf der Tagesordnung erschein, wolle er nicht weiter bemängeln. Aber dass ein rechtswidriger Beschluss nicht aufgehoben werde, das dürfe doch nicht sein. Wenn sich die Mitglieder des Kreistages nicht an Recht und Gesetz halten, wie könnten sie es dann von der übrigen Bevölkerung verlangen.

Rüdiger Oppermann sagte gegenüber der Volksstimme, dass er sich bereits seit zehn Jahren um Menschen, die von Hartz IV betroffen sind, kümmere. Daher halte er sich auch für sachkundig und könne sich einbringen. „Mir ist es dabei relativ egal, welche Partei mich für diese Funktion vorschlägt“, so Oppermann, „ich bin aber weder Mitglied der AfD noch sympathisiere ich mit ihr.“ Er wolle sich für die Bürger einsetzen, eins seiner Hauptthemen sind die Hartz?IV-Haushalte, die zu ihrer Miete dazu zahlen müssen. Darauf will er aufmerksam machen. Die Ablehnung versteht er gar nicht, zumal er als sachkundiger Einwohner nicht einmal Stimmrecht hätte. „Das ist etwas Persönliches“, vermutete er.

Landesverwaltungsamt wird Beschluss durchsetzen

Landrat Burchhardt mochte sich über das Abstimmungsverhalten der Kreistagsmitglieder auf Volksstimme-Nachfrage nicht äußern, jeder sei frei in seiner Entscheidung. Der Landkreis habe dem Landesverwaltungsamt die Entscheidung des Kreistages mitgeteilt, sollte es eine Verfügung geben, werde diese „pflichtgemäß umgesetzt“.

Und die Behörde wird handeln, wie Pressesprecherin Denise Vopel die Volksstimme wissen ließ. „Das Landesverwaltungsamt wird anordnen, dass der Kreistag einen ordnungsgemäßen Beschluss zur Berufung des sachkundigen Einwohners fasst“, erklärte sie. Die Behörde könnte das als sogenannte Ersatzvornahme auch selbst umsetzen. Und damit dann nach mehr als einem halben Jahr einen Vorgang beenden, den Rüdiger Oppermann als „Sturm im Wasserglas“ titulierte.