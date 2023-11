Am 25. November steht der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen im Kalender. Aus diesem Anlass wurde das Landratsamt in Burg am Vorabend orange angestrahlt.

Am Abend des 24. November wurde das Landratsamt in Orange getaucht.

Burg. - Anlässlich des „Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ am 25. November beteiligt sich auch die Kreisverwaltung an der Beleuchtungsaktion „Orange the World“, bei der weltweit öffentliche Gebäude in orange leuchten. In Burg ist das Landratsamt am Abend des 24. November orange angestrahlt worden.

Seit mehr als 30 Jahren macht die von den UN-Women ins Leben gerufene Kampagne auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Bundesweit stieg die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt laut einer Pressemitteilung des Landkreises innerhalb eines Jahres um 8,5 Prozent auf insgesamt 240.547. „Mit unserer Beteiligung an der Aktion setzen wir ein öffentliches Zeichen gegen Gewalt. Wir zeigen damit nicht nur unsere Solidarität mit den betroffenen Frauen, sondern wollen auch auf Hilfsangebote aufmerksam machen“, betont Landrat Steffen Burchhardt (SPD) die Bedeutung der Kampagne in der Mitteilung.

Betroffene Frauen haben im Jerichower Land die Möglichkeit die Frauenberatungsstelle in der DRK-Geschäftsstelle in der Alten Kaserne 13 in Burg

(www.drk-mdjl.de) aufzusuchen oder in das Frauenhaus des Deutschen Roten Kreuzes zu ziehen. Außerdem unterhält der Verein Wildwasser Magdeburg e.V. (www.wildwasser-magdeburg.de), der sich gegen sexualisierte Gewalt engagiert und entsprechende Fachberatung anbietet, eine Außenstelle im Beratungszentrum der Diakonie in Genthin.

Organisiert wurde die Kampagne im Jerichower Land in Kooperation mit dem Netzwerk „TeaTime 2.0 Chancengleichheit“, dem auch das Örtliche Teilhabemanagement und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises angehören. Um auf die zur Verfügung gestellten Hilfsangebote bei häuslicher Gewalt aufmerksam zu machen, waren am 24. November auch Mitglieder des Netzwerkes in der Schartauer Straße in Burg vor Ort.