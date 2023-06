Fred Truczynski übergibt in der Gemeinderatsitzung am 4. April 2023 in Möser einen Bürgerantrag mit über 800 Unterschriften. Im Kern geht es um die Aussetzung der aktuellen Flächennutzungsplanung mit Solaranlagen, einen neustart der Planungen und bessere Bürgerbeteiligung. Bürgermeister Bernd Köppen nimmt den Schriftstaz entgegen.

Andreas Mangiras