Burg - 100 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Als Symbol dafür soll mit 100 Papier-Faltbooten vor dem Reichstag ein Zeichen gesetzt werden. Derzeit entstehen diese Boote an verschiedenen Orten Sachsen-Anhalts, auch in Burg wurde gefaltet.

Initiator der Aktion ist Frank Bölter. Er kam auf die Idee, mit gefalteten Schiffen auf die Flüchtlingssituation aufmerksam zu machen. „Am Kölner Rheinufer haben wir das erste Schiff zu Wasser gelassen und es hat tatsächlich gehalten“, erzählt er im Gespräch mit der Volksstimme. Ungewöhnliches aus Papier ist ohnehin das Metier von Frank Bölter, der sich als Kunstaktivist bezeichnet. So hat er in Brüssel auch schon Häuser gefaltet. Mit den Booten soll am Tag des Flüchtlings im kommenden Jahr ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden. „Wir versuchen, unser Mitgefühl ins Bild zu setzen“, so Bölter.

Boote sind fünf Meter lang

Vier der immerhin fünf Meter langen Boote sind nun im Roland-Gymnasium entstanden. „Die Standorte haben Engagementwerften und Kreativhäfen“, erklärte Ruben Heim, Referent für Engagementförderung der AWO Sachsen-Anhalt, die die bundesweite Aktion organisiert. In den Werften entstehen die Boote, in den Häfen werden sie gestaltet und mit Bootschaften, absichtlich so geschrieben, versehen.

Auch in Burg wurden eifrig die Pinsel geschwungen und die Schüler waren mit Feuereifer bei der Sache. Gestaltet wird allerdings nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in anderen Regionen Deutschlands.