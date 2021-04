Burger Schüler als Liedtexter im Radio

„Good morning everyone“, schallte am Mittwoch eine fröhliche und sehr bekannte Radiostimme aus einem Klassenraum in der Diesterweg-Sekundarschule Burg.

Eine Englischstunde der besonderen Art sollten die angehenden Absolventen der zehnten Klasse erleben.

Zwar lässt die aktuelle Situation keine gebührende Abschlussfeier für die Zehntklässler zu, aber wenigstens einen kleinen Höhepunkt zum Ende ihrer schulischen Ausbildung wollte Lehrerin Jutta Brüggener ihren Englischschülern bieten. So arrangierte sie einen Besuch des radio-Reporters Moderators und Englischlehrers Ted Stanetzky, der mit „Prisoner“ von Miley Cyrus einen Song mitbrachte, den die Klasse gemeinsam ins Deutsche übersetzte und dabei viel Spaß hatte.

Zeile für Zeile nahmen sich die Schüler den Songtext vor, und Zeile für Zeile schrieb Carolin Strutzke den so kreiertenText an die Tafel. Beherzt griffen Josephine Karliczek, Moritz Kauert, Leonie von Sparr und Lukas Krüger zum Mikrofon und sprachen den eigens übersetzten Text für das Radio ein. Hierfür durfte auch ganz kurz die Maske abgenommen werden, um den Klang im Radio nicht zu dämpfen.

Am Ende der Stunde gab es ein dickes Lob von Ted Stanetzky: „Ihr habt’s echt drauf!“ Der Moderator zeigte sich nicht nur vom großen Vokabular der Schüler beeindruckt, sondern auch von ihrem Sprachgefühl und der tollen englischen Aussprache. Auch hätte jeder mitgemacht und keiner sich ausgeklammert.

Neben den Schülern freute sich auch Jutta Brüggener über die gelungene Stunde. Der heutige Tag sei noch einmal eine kleine Verschnaufpause, so die Lehrerin, denn in zwei Wochen stehen die Abschlussprüfungen an, und bis dahin heißt es noch einmal lernen, lernen, lernen.

Seit Anfang des Jahres laufen die Vorbereitungen auf die schriftlichen Prüfungen. „Eigentlich kam das Englischsprechen in letzter Zeit ein bisschen kurz“, bemerkt Jutta Brüggener. Um so erstaunlicher, wie gut es heute lief.

Nach dem Übersetzen gab es auch noch Zeit für ein wenig Plauderei: Für ihren nächsten Lebensabschnitt haben die Schüler schon konkrete Vorstellungen: Ausbildungen zum Dachdecker, Zahntechniker und Industriemechaniker sind dabei. Eine Schülerin, die Heilerzieherin werden möchte, und ein, zwei Schüler, die sich noch nicht sicher sind. Vielleicht hat die Englischstunde ja Lust auf den Radio-Journalismus gemacht. In jedem Fall hat die Klasse Talent bewiesen. Die kleine Überraschung im Prüfungsvorbereitungsalltag ist gelungen.