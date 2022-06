Burger Schwimmhalle bleibt 2022 noch dicht

Der Sprung ins neue Edelstahlbecken in der Burger Schwimmhalle verzögert sich. Die Stadt nennt dafür zwei Gründe.

Peter May von der Burger Stadtverwaltung am Rande des neuen Edelstahlbeckens, das fertig eingebaut wurde.

Burg - Normalerweise hätte sich die geballte lokale Polit-Prominenz aus Kreisstadt und Landkreis längst darauf vorbereitet, um zur Einweihung der sanierten Schwimmhalle mit einem Sprung ins Wasser eine gute Figur zu machen. Jetzt kann weiter geübt werden. Denn in diesem Sommer kann die Stadt Burg ihr größtes Investitionsvorhaben nicht wie geplant im Juli beenden. Im Gegenteil: Das ganze Jahr über und auch Anfang 2023 muss noch gebaut werden. „Wir müssen leider erhebliche Verzögerungen konstatieren, die nicht kurzfristig wettgemacht werden können“, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Zwei Gründe sorgten für diesen erheblichen Zeitverzug: In Folge der Ausschreibungen hat ein Unternehmen im Vergabeverfahren einen Einspruch eingelegt, eine andere Firma, die die Glasfassade auf der Südseite herstellen sollte, ist insolvent gegangen. „Der Einspruch war zwar erfolglos, aber allein diese Tatsache und der Konkurs sind letztlich Rückschläge, die sich auf den Zeitplan auswirken“, so der Stadtchef. Jetzt werde intensiv daran gearbeitet, die Glasfassade noch kurzfristig herstellen lassen zu können, damit die Arbeiten im Innern der Einrichtung fortgesetzt werden können. Details dazu wollte Stark nicht nennen. „Wir führen dazu aber intensive Gespräche und sind optimistisch.“