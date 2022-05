Burger Spielplätze werden nach Prüfung auf Vordermann gebracht

Bauhof-Leiter René Simstedt und Sachgebietsleiterin Iris Liebthal am Spielplatz Heckenbreite. Dort wird die schwere Tischtennisplatte entfernt, nachdem ein beauftragter und unabhängiger Prüfer Mängel an dem Gerät festgestellt hatte.

Burg - Die steinerne Tischtennisplatte auf dem neu angelegten Spielplatz an der Heckenbreite in der Siedlung Ost muss abtransportiert werden. Sie steht zwar fest und würde sich augenscheinlich noch für so manches Match eignen, aber etliche Abplatzungen am Fuß und den Seiten haben dazu geführt, dass der beauftragte Prüfer das Teil Ende vergangenen Jahres beanstandet und damit gesperrt hatte. Auf öffentlichen Spielplätzen gelten schließlich strengste Normen. Auch aus Haftungsgründen.